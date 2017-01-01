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Bigadiç MYO'da mezuniyet sevinci

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:21
Bigadiç MYO'da mezuniyet sevinci
Bigadiç MYO'da mezuniyet sevinci

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Bigadiç Meslek Yüksekokulu'nda, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenledi.
Bigadiç Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan yüzlerce öğrenci kep fırlattı. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Mezuniyet töreninde Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı İsmail Avcu günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparak öğrencileri kutladı.
Bigadiç Kaymakamı Çağlar, "Öğrenci kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı buralara kadar gelip yalnız bırakmayan ailelere, bir Bigadiçli olarak hoş geldiniz diyorum. Sizlere bundan sonraki yaşamanızda üstün başarılar diliyorum. Bahtınız ve yolunuz açık, ömrünüz güzel olsun. Sizleri en güzel yerlerde görmek bizlerin en büyük dileğidir" dedi.
Konuşmalar sonrası BAÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Balya Kaymakamı Fatih Topuz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Gür ve Bigadiç Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri öğrencilere diplomalarını verdi. Öte yandan bölümlerinde dereceye giren öğrenciler de başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Tören sonunda öğrenciler keplerini atarak mezuniyetlerini kutladılar.
(TS-

11.05.2017 15:29:37 TSI
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