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Bursalı girişimciye kardeş çağrısı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:21
Bursalı girişimciye kardeş çağrısı
Bursalı girişimciye kardeş çağrısı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İstihdam seferberliği oluşturmak için yabancı yatırımcılara arazi teminiyle birlikte önemli alt yapı hizmetleri sağladıklarını söyleyen Ferizay Belediye Başkanı Muharrem Suarga, "Ben insanımın çalışmasını istiyorum. Bu konuda Türk girişimcilerin de Kosova'ya gelmesini ve bu cazip fırsatlardan yararlanmasını isterim" dedi.
Bursa ve Ferizay arasındaki işbirliği imkânlarını araştırmak üzere Kosova'dan Bursa'ya gelen Ferizay Belediye Başkanı Muharrem Suarga, BURYAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Sağer'i ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretinde hükümet politikalarından ve Ferizay'da yapılan çalışmalardan bahseden Muharrem Suarga, yabancı yatırımcıları bölgeye çekmek için hükümet ve belediye olarak almış olduğu cazip kararlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bölge vatandaşlarına istihdam oluşturabilmek ve ekonomiyi canlandırabilmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Suarga, "Yatırımlar arasında turizm-sanayi olarak seçim yapacak mısınız?" sorusuna ise "İkisi de olabilir" yanıtını verdi. Suarga'nın iş adamlarına sunduğu tekliflerin 'değerlendirilebilir ve cazip' olduğunu dile getiren Yasin Sağer de "Kosova'da yatırım yapmak bizler için cazip olabilir" sinyali verdi.

"50 kişilik istihdam olduğu takdirde"
Belediye olarak yabancı yatırımcılara sunmuş oldukları kolaylıklardan bahsederek konuşmasına başlayan Muharrem Suarga, "Ferizay ekonomide Kosova'nın ikinci büyük şehri. İkinci büyük şehir ama ticaret hacminde üçüncü sıradayız. Fabrika açmak için bize başvuru yapıldığı zaman arazi temini konusunda yardımcı olabiliyoruz. 99 yıllık arazi temini sağlayabiliyoruz. Bunun karşılığında hiçbir kira bedeli almıyoruz. Fabrikanın bulunduğu yere kadar su, elektrik ve yol getiriyoruz. En az 50 kişilik iş istihdamı oluşturulduğu takdirde bizler belediye olarak tüm imkanları sağlıyoruz" dedi.

"Size maddi bana manevi kazanç"
Vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek için yeni iş alanları oluşturmak istediklerine değinen ve bunu başarınca otomatik olarak kendisinin politik başarı sağlayacağını dile getiren Muharrem Suarga, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Yapılan işlemlerin hepsi noter huzurunda tamamlanarak bütün sorumluluğu bizler üzerimize alıyoruz. Öncesinde size işe başlayın demiyoruz. Bütün her şey garantilendikten sonra biz sunduğumuz şartları size garanti edeceğiz. Siz de projenizle geleceksiniz. Bunlar imzalandığı an çalışmalar başlar. Sizler maddi anlamda kazanç sağlayacaksınız. Ben de şehrimde ve bölgemde politik olarak büyük bir başarı sağlayacağım. Son olarak halkım da büyük kazanç elde edecek. Ben insanlarımın çalışmasını istiyorum."
(MA)

11.05.2017 15:30:23 TSI
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