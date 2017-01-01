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Kitap Okuma projesinin ödüllerini Kitap Fuarında yapılacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:21
Kitap Okuma projesinin ödüllerini Kitap Fuarında yapılacak
Kitap Okuma projesinin ödüllerini Kitap Fuarında yapılacak

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Edeb-i Hayat Okumaları'' projesinin ödül töreni 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yapılacak.
Kocaeli'nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kitap okuma projesi "Edeb-i Hayat Okumaları'' da aylar öncesinden başladı. Proje kapsamında lise öğrencilerine Mustafa Kutlu'ya ait beş eser, ortaokul öğrencilerine de Cahit Zarifoğlu'na ait beş eser okutuldu. Projeye toplamda 7 bin 885 öğrenci başvuru yaptı. Daha sonra çocuklar, okudukları kitaplardan sınava tabi tutuldu. Sınavda dereceye giren yarışma birincisi öğrenciye teşvik amacıyla 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın ödülü verilecek. Yarışmanın dördüncüsü öğrenciye Sait Faik Abasıyanık Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), beşinciye Ömer Seyfettin Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), altıncı ve yedinciye Cahit Zarifoğlu Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), sekizinciye Sebahattin Ali Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), dokuzuncuya Cemal Şakar Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), onuncuya ise Cihan Aktaş Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın) ödülleri verilecek. Ödül töreni 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın 13 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'deki açılış programında yapılacak.
(İG-RFK-Y)

11.05.2017 15:30:56 TSI
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