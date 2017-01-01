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BÜ Rektörü Uzun: "Bölgeye ve Kaliteye Odaklanacağız"



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesine bağlı Yüksekokullarda toplantılar gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun kaliteye ve bölgenin gelişimine odaklanılacağını belirtti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personel ile toplantılar gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde Rektör Uzun, yüksekokul müdürlerinden işleyiş ve mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Kaliteye Odaklanmalıyız

Üniversite olarak bütün birimlerle kaliteye odaklanılması gerektiğini söyleyen Rektör Uzun, " Üniversite olarak birinci önceliğimiz kalite olmalı. Kalite odaklı eğitim-öğretimi gerçekleştireceğiz. Bunun için sürekli gelişimi önceleyen bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu bir sorumluluk anlayışını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için üniversitemiz mensuplarının ortak hedefler doğrultusunda tam katılımı sağlanmalı, kalite süreçlerini bütün birimlerimize yerleştirmeliyiz "dedi.

Bölgenin temel dinamikleriyle senkronize olmalıyız

Bölgeye yönelik ihtisaslaşma ve odaklanmanın önemine değinen Rektör Uzun, "Bölge odaklı düşünmeliyiz. Bölgenin temel dinamikleriyle senkronize olmalıyız. 'Bölgeye hangi katkıları sunabiliriz', 'bölgenin kalkınmasına yönelik hangi stratejileri geliştirmeliyiz' sorularına cevap veren bir sistem geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Toplantının ardından Yüksekokullarda yer alan laboratuar ve atölyeleri gezen Rektör Uzun, öğretim elemanlarından buralarda bulunan makine ve teçhizatlar hakkında bilgi aldı.

(AY-RFK-Y)



11.05.2017 15:31:17 TSI

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