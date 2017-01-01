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Gürkan: STK'lar bizim için önemli

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:24
Gürkan: STK'lar bizim için önemli
Gürkan: STK'lar bizim için önemli

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın'ı kabul eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Sivil toplum kuruluşlarının fikir ve düşünceleri bizim için önemlidir ve anlamlıdır" dedi.
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformunun ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Gürkan "Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği hakikaten birlikten çok platform haline geldi. Malatya'daki koyun ve keçi yetiştiricilerinin hem devletten kredi boyutu itibariyle, alma ve yararlanma boyutu itibariyle, hem de onların şartlarını iyileştirme noktasında yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Malatya'mızda en önemli birliklerden biri oldu. Bu çalışmalarından dolayı birlik başkanımızı kutluyorum, çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.
Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, "Bizim için sivil toplum kuruluşları, birlikler, dernekler, kanaat önderleri, yerel önderler anlamlı ve önemlidir. Onların fikir ve düşünceleri, bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı belirlemektedir. Bu anlamda da İhsan Bey kardeşimizin düşünceleri, bizim için önemli ve manidardır. Bize sunmuş olduğu öneriler için de kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise, her zaman yetiştiriciler ve üreticilerin yanında olan Başkan Gürkan'a teşekkür ederek "Başkanımız, yayla yolları, meralardaki yollar yetiştiricilerin problemlerinin çözümü ve yine yapılacak olan projelerle ilgili yetiştiricilerimizin yanında olmuştur" dedi.
Platform olarak Malatya için yapılması gereken her türlü proje noktasında sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerini belirten Akın, "Üzerimize düşen ne ise yerel yönetimler olarak, yeter ki üretim olsun, yeter ki memlekete bir çivi çakılsın, biz her zaman elimizi, bedenimizi taşın altına koymaya hazırız' dedi. Ben bu anlamda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, ziyaret esnasında Başkan Gürkan'ın isminin yazılı olduğu ve Türkiye haritasının yer aldığı bir halıyı Başkan Gürkan'a hediye etti.
(CÖ-Y

11.05.2017 15:32:26 TSI
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