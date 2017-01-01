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Ağaç İşleri Odası girişimcilik kursu açtı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (ESOB) bağlı Ağaç İşleri Odası tarafından girişimcilik kursu açıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliği ile açılan kursa katılım yoğun oldu. Kursun seçmeleri ile Ağaç İşleri Odası Başkanı Suat Diler öncülüğündeki heyet tarafından yapıldı. Seçmelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Diler, kursa gösterilen rağbetten memnun olduklarını belirterek "Her girişimcimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Temennim, hepsinin birer iş sahibi olmalarıdır" dedi.

Kursun önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

(GC-



11.05.2017 15:33:00 TSI

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