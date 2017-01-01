YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Darende'de 'Hat Sanatı' sergisi açıldı

Darende'de 'Hat Sanatı' sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde Hat Sanatı sergisi açıldı.

İlçede görevli öğretmen Alper Aytekin tarafından Darende Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katıldı. Açılış konuşmasını yapan Alper Aytekin, Malatya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek "Sergimiz 55 hat eserden oluşuyor. Bu sergiyi açmamızdaki amacımız hat sanatının yapımının yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise Hat sanatının Osmanlı döneminde çok kullanılan bir sanat dalı olduğunu belirterek "Hat sanatı usta, çırak ilişkileri ile gelişme göstermiştir. Bu gün İlçemizde Hat sanatı sergisi açan ve tanıtımına katkıda bulunan meslektaşımız Alper Aytekin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sergi açılışına Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'nin yanı sıra Darende Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan, siyasi parti başkanları, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(İHU-CÖ-Y



11.05.2017 15:33:26 TSI

NNNN

