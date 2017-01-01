Darende'de 'Hat Sanatı' sergisi açıldı
(Fotoğraflı)
İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde Hat Sanatı sergisi açıldı.
İlçede görevli öğretmen Alper Aytekin tarafından Darende Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katıldı. Açılış konuşmasını yapan Alper Aytekin, Malatya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek "Sergimiz 55 hat eserden oluşuyor. Bu sergiyi açmamızdaki amacımız hat sanatının yapımının yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise Hat sanatının Osmanlı döneminde çok kullanılan bir sanat dalı olduğunu belirterek "Hat sanatı usta, çırak ilişkileri ile gelişme göstermiştir. Bu gün İlçemizde Hat sanatı sergisi açan ve tanıtımına katkıda bulunan meslektaşımız Alper Aytekin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Sergi açılışına Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'nin yanı sıra Darende Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan, siyasi parti başkanları, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.
(İHU-CÖ-Y
11.05.2017 15:33:26 TSI
NNNN