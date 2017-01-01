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Yapılandırma taksitleri kısa mesajla hatırlatılacak



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Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Ticaret Borsası son ödeme tarihi 31 Mayıs olan 6736 sayılı kanun kapsamında vergi yapılandırmasına giden üyelerine taksitlerini kısa mesaj ile hatırlatacak.

Tokat İl Defterdarı Musa Avcu, Tokat Vergi Dairesi Müdürü Tahsin Gürler ve Tokat Gelir Müdürü Ümit Kökdemir, Tokat Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Lütfi Bora'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırmasına giden mükelleflerin, son ödeme tarihi olan 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemelerini yapabilmeleri ve mağdur duruma düşmemeleri için kısa mesajla hatırlatmalar yapılması kararı alındı.

Bu hatırlatmaların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden belirli periyotlarla yapıldığını söyleyen Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, üyelerinin mağdur duruma düşmemesi için son ödeme tarihi olan 31 Mayıs 2017'ye kadar kısa mesajla hatırlatmalar yapılacağını dile getirdi.

Başkan Bora, "Yapılandırmalar ikinci taksitini ödememiş olan mükellefler için 4 ay uzatılmış ve Ocak ayından Mayıs ayının sonuna alınmıştı. Bu ödeme tarihini geçiren mükellefler ne yazık ki 6736 sayılı kanunun vermiş olduğu özel imtiyazdan yararlanma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve yapılandırma esnasında düşürülen faiz oranları borca yeniden eklenecek. Vergi Dairelerinde beklemek istemeyenler için internet sayfası üzerinden de dilenirse kredi kartıyla ödemelerin yapılabildiğini de biliyoruz. İl Defterdarımızın ricasıyla tüm bu konuları içeren 3 farklı kısa mesaj metni ile yapılandırmadan faydalanmış üyelerimize mağdur duruma düşmemeleri için bir dizi hatırlatma yapacağız" dedi.

(DEE-UY-Y-)



11.05.2017 15:33:27 TSI

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