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GSO kurucu meclis başkanı sanayici merhum Naci Topçuoğlu mezarı başında dualarla anıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) kurucu Meclis Başkanı, sanayici ve iş adamı merhum Naci Topçuoğlu, vefatının 9. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

GSO'nun, 1989-1998 yılları arasında GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten değerli sanayici merhum Naci Topçuoğlu'nun Asri Mezarlıktaki anma törenine,GSO Meclis Başkanı ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, GSO yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu, Kaşmir Halı yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu, çocukları Naci, Gülden ve Fulden ile eşi Necla Topçuoğlu ve çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan Mustafa Topçuoğlu, merhum Naci Topcuoğlu'nun kendileri için örnek bir insan olduğunu ve yaşamı boyunca sadece sanayi alanında değil birçok alanda örnek bir kişilik sergilediğini ifade ederek, törene katılanlara teşekkür etti.



Naci Topçuoğlu'nun hayatından kesitler

1941 yılında Kilis'te doğan Naci Topçuoğlu, İlköğretimini Kilis'te tamamladı. Daha sonra babası Merhum Mustafa Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep'e geldi. Orta öğrenimini yaptıktan sonra, Gaziantep Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini bitirdi. Üniversite'yi bitirdikten sonra Van'da yedek subay olarak vatani görevini yaptı. 1967 yılında abisi Ali Topçuoğlu ile birlikte Topçuoğlu otomotivi kurdu. Şıhcan Caddesi'ndeki Topçuoğlu otomotiv olarak Fiat Traktör, Kamyon ve Otobüs ile yedek parça satıcılığı yaptı. 1976 yılında Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik alanda 40 işçisiyle birlikte sanayiciliğe başladı. 1979 yılında Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi kurdu. Kuruluşundan itibaren, Gülsan Holding bünyesinde bulunan, Gülsan Sentetik, Gül Enerji, Kaşmir Halı, Gülteks Ve Gülpa A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Naci Topçuoğlu için bütün şirketlerdeki en büyük öncelik teknolojik alanlardaki yeniliklerdi. Dünyanın birçok ülkesinde alanıyla ilgili fuarları ziyaret eder, yeni teknolojilerin Gaziantep'teki tesislerinde yer almasını sağlar, bu çalışmalarıyla da Gaziantep sanayicilerine büyük örnek teşkil ederdi. Naci Topçuoğlu'nun bu hayallerinin gerçekleşmesi aslında Gaziantep sanayisinin eski teknolojilerden de kurtulması ve yeni teknolojilere kavuşmasının önünü açmıştır. Gaziantepli sanayicilerin en önemli sorunları arasında yer alan kalifiye insan iş gücü sorununun çözümü içinde büyük gayretler gösteren Merhum Naci Topçuoğlu bu gün kendi adıyla anılan GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte attı. Bugün binlerce öğrencinin geleceğine yön veren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye'de örnek bir okul haline geldi. Naci Topçuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda 11 Mayıs 2008 yılında vefat etti.

(SD-Y)



11.05.2017 15:33:59 TSI

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