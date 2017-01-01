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Bakacak Barajı'ndan tarım arazilerine su verildi



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - 32 köyün faydalanması için Biga Bakacak barajından tarım arazilerine su bırakıldı.

Biga Ovası Sulama Birliği Başkanı Nejdet Irak, barajın 92 bin dönüm sulama alanına sahip olduğunu ve bu yıl 40 bin dönüm alana hizmet edeceğini söyledi. Barajda şuanda 46.7milyon metreküp su bulunduğunu anlatan Irak, "Baraj da kullanılabilir su miktarı 41.7milyon metreküptür. Ancak çiftçilerimizden suyu idareli bir şekilde kullanmalarını istiyorum. Barajdan, 20 bin dekar mısır, 5 bin dekar yonca ve çayır, 5 bin dekar biber 5 bin dekar ayçiçeği ,5 bin dekar meyve ve diğer ürünler sulanacak" dedi. Ana kanal uzunluğunun 77 kilometre olduğunu ifade eden Irak, birliğe bağlı 18 köy ile 1 belde bulunduğunu ve toplam 32 köye su verileceğini kaydetti. Konuşmanın ardından, kanala su bırakıldı.

(GD)



11.05.2017 15:34:44 TSI

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