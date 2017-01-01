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Başkan Şirin mahalle muhtarlarını Çanakkale'ye yolcu etti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, düzenledikleri organizasyonla mahalle muhtarlarını Çanakkale'ye yolcu etti. Türk Milletinin destan yazdığı topraklara düzenledikleri gezi için kendilerine teşekkür eden mahalle muhtarları 2 otobüsle Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin sosyal ve kültürel gezileri kapsamında bu kez mahalle muhtarları Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de gecenin geç saatlerinde Turgutlu Belediyesi önünden hareket edecek mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onları hayır dualarıyla yolcu etti. Turgutlu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla mahalle muhtarlarını 1 günlük geziye gönderdiklerini söyleyen Başkan Şirin, "Çanakkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ruhu ve tarihe mühür vurmuş bir müdafaa azmi gerçekleşmiştir. Bizler de tarihin akışını değiştiren topraklarımızdaki Çanakkale ruhunu muhtarlarımıza yaşatmak istedik. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de sosyal-kültürel faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda iki kurum işbirliğiyle muhtarlarımızı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Umarım bu anlamlı gezi muhtarlarımızın hafızalarını tazeleyecek milli şuur ve zafer onurunu tekrar yaşatacaktır. Yolları açık olsun, sağ salim ilçemize dönsünler" dedi.

(SC-Y)



11.05.2017 15:35:28 TSI

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