YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akgün: "Çalışan herkesin kanunen güvencesi olmak zorunda"

Akgün: "Çalışan herkesin kanunen güvencesi olmak zorunda"



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aksaray İl Müdürü Bilal Akgün, çalışmaya başlayan herkesin kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorunda olduğunu söyledi.

SGK İl Müdürü Akgün, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgiler verdi. SGK olarak Aksaray'da kayıt dışı istihdamla ilgili geniş çaplı çalışmalar yaptıklarını belirten İl Müdürü Bilal Akgün, "Kayıt dışı istihdam Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da önemli bir mesele. Kayıt dışı istihdamın azaltılması gerekiyor. Ülkemizde sosyal güvenlik, anayasal bir hak olarak Anayasanın 60. maddesinde yer alan 'Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar' hükmü ile güvence altına alınmıştır. Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da, özel sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de kayıt dışı istihdama karşı olduklarını söyledi. Bununla ilgili özellikle yaz aylarında Aksaray'a gelen veya burada çalışan sektör işçilerine sık sık bilgiler verdiklerini belirten Başkan Koçak, hükümetin de toplu girişlerde çok iyi destekler sağladığını sözlerine ekledi.

(YC-FM-Y)



11.05.2017 15:36:11 TSI

NNNN

