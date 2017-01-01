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Başkan Sümer'den Dünya Engelliler Haftası mesajı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:28
Başkan Sümer'den Dünya Engelliler Haftası mesajı
Başkan Sümer'den Dünya Engelliler Haftası mesajı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Engelli vatandaşlara karşı sosyal duyarlılığı arttırmak için her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleşen Dünya Engelliler Haftasını yeniden kutladıklarını söyleyen Sümer, "Bu hafta boyunca engelli vatandaşlarımızın ve ailelerin sorunları gündeme getirilecek. Sadece bu hafta değil yaşamımızın her anında engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için çaba harcamalıyız. Engelli vatandaşlarımızın her zaman toplumsal hayata katılımlarının arttırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve temel haklarını etkin bir şekilde kullanmaları için çalışmalıyız. Her sağlıklı bireyin potansiyel birer engelli adayı olduğunu düşünürsek, atılan her adımın, çözülen her sorunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Bu açıdan her zaman her yerde engelli vatandaşlarımızdan gelen talepler bizim için öncelikli konulardan birisi olmalıdır" dedi.

"Üzerimize düşen görevleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"
İktidara geldikleri ilk günden itibaren her alanda hizmetin öncüsü olan AK Parti'nin, engelli vatandaşların sorunlarını çözümüne yönelik hükümet ve yerel yönetimler ile birçok kazanım sağladığını ifade eden Başkan Sümer, üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Sümer, "Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almalarını ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda üzerimize düşen her görevi yaptık bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. İnşallah her geçen gün daha engelsiz bir şehir haline gelen Antalyamız, tüm engellerinden arınarak bu alanda örnek bir şehir haline gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası'nın engellilerimizin sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığın arttırmasını temenni ediyor, engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.
(AA-

11.05.2017 15:36:14 TSI
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