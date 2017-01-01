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BUSMEK Kosova'da



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kosova Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kosova'da açılan BUSMEK kursları, ikinci mezunlarını verdi.

Bursa'da önceki yıllarda kuaförlük ve cilt bakımı alanında BUSMEK'te eğitim alan Kosovalı kursiyerlerin bir kısmı ülkelerinde iş yeri açmış, bir kısmı da hemen iş bulmuştu. Bu gelişmenin ardından Kosova'ya taşınan BUSMEK kursları, ülkede yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Geçen yıl kasım ayında 'konfeksiyon makineleri kullanımı ve giyim' alanında eğitim vermek için Priştina'da atölye kuran BUSMEK, bu atölyeden ikinci dönem mezunlarını verdi. Açılan kursta, 200 saatlik 'konfeksiyon makineleri kullanımı ve giyim' eğitimi alan 28 kursiyer, sertifika töreninde mezuniyet sevincini de yaşadı. Bugüne dek bu alanda 55 kursiyerin sertifika alarak sektöre adım attığı eğitimlere, halen 30 kişilik yeni bir grupla devam ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman ve Üsküp Kosova Derneği Başkanı Recep Gündüz'ün de katıldığı sertifika töreni, 2. dönem kursiyerlerinin heyecanına sahne oldu. Karlık, ilk dönemde öğrencilerin eğitimleri devam ederken aynı zamanda ülkelerinde iş de bulmasının Kosova gündeminde genişçe yer aldığını söyleyerek, "Şimdi de ikinci dönem kursiyerlerinin mezuniyetine tanık oluyoruz. Kosova Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu kursların çeşitliliğinin artması yönünde talepleri var. İlerleyen zamanlarda Kosova'ya nitelikli ara eleman yetiştirmek maksadıyla farklı kursları da BUSMEK üzerinden planlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



11.05.2017 15:36:48 TSI

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