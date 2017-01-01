Reşadiye'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
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Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Reşadiye Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan başkanlığında yapıldı.
Uyuşturucu ile mücadelenin daha da etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla "Reşadiye Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu" toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, İl Halk Sağlığı Müdürü Cihat Zülfüoğulları ve ilçe kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda Reşadiye'deki genel asayiş durumu, uyuşturucuyla mücadele ve alınacak tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
(HA-UY-Y-)
11.05.2017 15:37:18 TSI
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