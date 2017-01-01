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Diyarbekirspor bu kez başarmak istiyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:28
Diyarbekirspor bu kez başarmak istiyor

DİYARBAKIR (İHA) - Yıllardır 2.Lig'in kapısından dönen Diyarbekirspor, bu kez başarmak istiyor.
Geçen 3 sezonda 2 final ve 1 yarı final oynayan Diyarbekirspor, her defasında kıl payı kaçırdığı 2. Lige bu kez 14 Mayıs Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sakaryaspor ile yapacağı 3. Lig Play Off final maçında ulaşmayı planlıyor. Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, 2. Lige çıkma fırsatının bir kez kapılarına dayandığı vurgulandı. Açıklamada, 3. Lig Play Off final maçının Diyarbakır'ın dost ve kardeş camiası Sakaryaspor ile 14 Mayıs Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşılacağı belirtildi. Açıklamada, bu maçın rövanşının tekrarı ve telafisinin olmadığı, kazanan takımın da 2.Lig'e çıkacağı kaydedildi. Açıklamada, "Her şeyden önce sonuç ne olursa olsun sağlam temellere dayanan Diyarbakır-Sakarya dostluğu devam edecektir. Her takım gibi kazanan ve şampiyon olan taraf olmak istiyoruz. Bunun için futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Sonuç ne olursa olsun terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerdir. Mücadele ve istemek bizden, takdir ve zafer Allah'ındır diyoruz. Bu önemli sınavda tüm halkımızı ve taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi ve ülkemizin her yerindeki halkımızı, Diyarbakırspor sevdalılarını 14 Mayıs Pazar günü memleket aşkı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'na davet ediyoruz" denildi.
Diyarbakır başta olmak üzere ülkenin bir çok yerinde yaşayan taraftarların finale gelmek için heyecan içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Gönül isterdi ki kimseye muhtaç olmadan kulübümüzün imkanları ile taraftarlarımızı finale taşıyalım. Ancak kulübümüzün böyle bir gücü ve imkanı yok. Bu sebeple diyoruz ki bu iş memleket meselesi olmuştur. Diyarbakır valiliğimizi, belediyelerimizi, STK'larımızı, odalarımızı, vakıflarımızı, iş adamlarımız, özel sektör ve kamu kuruluşlarını desteğe davet ediyoruz. Herkes elini taşın altına sokmalıdır. Kimin ne imkanı varsa memleket şiarı ile seferber etmelidir. Sizden çok şey istemiyoruz. Çorbada sizin de tuzunuz olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi.
(MÇ-MP-Y)

11.05.2017 15:37:45 TSI
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