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Gürkan, ESKKK Bölge Birliğini ziyaret etti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:29
Gürkan, ESKKK Bölge Birliğini ziyaret etti
Gürkan, ESKKK Bölge Birliğini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram'ı ziyaret etti. Bayram, 17 yıldır başkanlık yaptığını ve bu süre zarfından kuruluşlarına ilk ziyareti Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaptığını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın ve Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Latif Okyay ile birlikte Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Bayram, yaklaşık 17 yıldır Bölge Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek "Malatya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu unvanına sahibiz, ancak Bölge Birliğimizi ziyaret eden ilk belediye başkanı unvanına siz sahip oldunuz" dedi. Bölge birliklerine Malatya'nın yan ısıra Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman'ın dahil olduğunu ifade eden Bayram, "Yaklaşık 97 bin esnaf ve sanatkarımız bizim bölge birliğimize bağlı kooperatiflerimizden devlet destekli kredi kullanmaktadır. Takdir edersiniz ki ticaret hacminin daraldığı yerde, en büyük ilaç panzehir sıcak paradır. Bizlerin vasıtasıyla da bizim bölgemize ve Türkiye'deki tüm esnaf ve sanatkarlara ucuz faizli kredi kullandırıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz kredi faizinin yüzde 50'sini devlet hazineden karşılıyor. Bugünkü faiz sistemi içerisinde de bu çok güzel bir para, cazip bir para, çünkü esnaf ve sanatkarlar için bulunmaz bir imkandır diye düşünüyorum. Ben tekrar sizlere bölge birliğimiz ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliğinin önemli bir kuruluş olduğunu belirterek "5 il, ilçe ve 97 bin esnafın temsilcisi olan bir meslek kuruluşunun ziyaret edilmemesi, hakikaten bir eksikliktir." diye konuştu.
Sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ve önerilerini de her zaman dikkate aldıklarını belirten Gürkan, "Malatya'mızda bölge birliğinin olması, Malatya açısından da bir şanstır. İçerisinde geçtiğimiz süreç içerisinde esnafımızın bu sıkıntılı sürecinde Esnaf Kooperatif Birliklerimizin esnafımıza vermiş olduğu desteklerin ve bu desteklerin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanmış olması esnafımıza rahat bir nefes aldırmada önemli bir katkıdır" diye konuştu.
(CÖ-Y

11.05.2017 15:36:01 TSI
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