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Büyükşehir'le üniversite tercih günleri



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle üniversite adaylarına yönelik olarak hazırlanan tercih günleri etkinliği başladı. 11-12 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik kapsamında Kültür Merkezi fuaye alanlarında 12 üniversitenin stant açacağı ve öğrencileri üniversiteleri hakkında bilgilendirecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı 'Üniversite Tercih Günleri' programı, Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile açıldı. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Aşkar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, MABEM sorumluları ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını MABEM Müdürü Abdülkadir Çam yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim anlamında yaptığı yatırımlardan ve bu yatırımlar neticesinde ortaya çıkan başarıdan bahsederek sözlerine başlayan Çam, "Öğrencileri bilgi ve yeteneklerine göre doğru mesleklere yönlendirilmesi ve gelecekleriyle ilgili kararlarındaki tereddütleri ortadan kaldırarak, yükseköğrenim kurumları ve öğrenim koşulları hakkında bilgilendirmek ve onları nitelikli bireyler olarak hazırlamak için bu etkinliği hazırladık" diye konuştu.



"MABEM'in başarısı ortada"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz da programda konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 17 ilçede hayata geçirdiği MABEM'in kuruluşundan itibaren artan ivmeyle başarılı sonuçlar alan öğrenciler yetiştirdiğini vurgulayan Şaşmaz, öğrencilere tercih dönemiyle ilgili uyarılarda bulundu. Severek yapacakları işlerde her zaman daha başarılı olacaklarına değinen Şaşmaz, öğrencilerin tercihlerinde ilgi, bilgi ve yeteneklerinin daha yatkın olduğu bölümleri tercih etmelerini önerdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar da üniversite tercihleri ile ilgili bilgilendirme konuşması yaptı.



Büyükşehirden teşekkür plaketi

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar'a teşekkür plaketi sundu.

Üniversite Tercih Günleri programının açılışının ardından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, üniversiteler tarafından açılan stantları, öğrencilerle birlikte ziyaret ederek, bilgi aldı.

(SC-Y)



11.05.2017 15:38:30 TSI

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