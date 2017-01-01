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Annelere mektup



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Tunalı

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde öğrenciler annelerine mektup yazdı.

Karacabey Atatürk İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, annelerine, Anneler Günü mektubu gönderdi. PTT tarafından 'Anneler Günü'ne özel hazırlanan kağıtlara mektup yazan 250 ilkokul öğrencisi, yine PTT tarafından bu güne özel basılan zarflara mektuplarını koyarak postaya verdi. Çam sakızı çoban armağanı misali maddi boyutu küçük ama manevi boyutu büyük olan bu hediyeler, Anneler Günü öncesi ellerine ulaşan anneleri mutlu etti.

(MŞ)



11.05.2017 15:39:27 TSI

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