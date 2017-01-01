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Başkan Baran, öğrencilere verdiği sözü tuttu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:31
Başkan Baran, öğrencilere verdiği sözü tuttu
Başkan Baran, öğrencilere verdiği sözü tuttu

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ziyareti sırasında kendisinden spor malzemesi isteyen öğrencilere verdiği sözü tuttu.
Eğitim ve spora yapılan yatırımı önemseyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Mehmet Akif Ersoy Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaretinde de öğrencilerin spor malzemesi talebini sonrası söz vermiş, en kısa sürede kendilerine ulaştıracağını belirtmişti. Başkan Baran, Mehmet Akif Ersoy Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencilerine verdiği sözü yerine getirdi. Körfez Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz gün Mehmet Akif Ersoy Yatılı Erkek Kur'an Kursu'na giderek öğrenciler için hazırlanan spor malzemesi çantalarını kendilerine takdim etti. Öğrenciler ise Başkan İsmail Baran'ın jesti karşısında büyük mutluluk duyarken, kendisine teşekkür etti.
(İG-RFK-Y)

11.05.2017 15:40:15 TSI
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