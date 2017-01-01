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MASKİ'den dar gelirli üreticilere müjde



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü; sebze, meyve ve fide yetiştiriciliği yapan dar gelirli vatandaşların mesken tarifesinden su aboneliği alması için tarife değişikliğine giderek genel kurula öneride bulundu. Öneri, 16 Mayıs 2017 tarihindeki MASKİ Olağan Genel Kurulu 2. Birleşiminde görüşülmek üzere komisyona gönderildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisalı vatandaşlara su abonelik işlemlerinde yeni kolaylıklar sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, ücret tarifesinde değişiklik yoluna giderek ticari ve tarımsal amaçlı olmayan küçük çaplı sebze-meyve ve fide yetiştiricilerinin abonelik alabilmesine imkan verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Suyun birim metreküp fiyatının, bulunulan yerin mesken tarifesi üzerinden ücretlendirilmesiyle özellikle geçimini yetiştiricilikle sağlayan dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek amaçlanıyor.



"Her daim dar gelirli üreticilerimizin yanındayız"

Su aboneliklerinde yapılacak yeni uygulamayla Manisalı vatandaşların hayatlarını daha kolay ve zahmetsiz hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Evinin bahçesinde, köyünde ya da yazlığında kendi çapında sebze-meyve yetiştirerek ihtiyacını karşılayan vatandaşlarımız, artık abonelik almakta sıkıntı çekmeyecekler. Genel kurulumuza sunduğumuz öneriyle, MASKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde ufak bir değişikliğe giderek bunu sağlayacağız. Kendi bahçesinde ürün yetiştirip bu ürünleri semt ya da köy pazarlarında satarak geçimini sağlayan vatandaşlarımız, bu bahçelerinin sulanması için mesken tarifesi dışında bir tarifeye tabi tutulmayacaklar. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, her daim dar gelirli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

(SC-Y)



11.05.2017 15:40:51 TSI

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