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İlkadım'a katkı verecek projeler konuşuldu



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SAMSUN (İHA) - Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Samsun Şubesi Yönetim Kurulu ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ilçeye katkı verecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

MMG Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selman Yesevi Cevahir ve yönetim kurulu üyeleri, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ziyaret etti. Ziyarette MMG'nin İlkadım ilçesine katkı verebileceği projeler konuşuldu.

Kendisine yapılan ziyaretten dolayı teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Belediyesi olarak yapılan çalışmalardan ve projelerden bahsetti.

Ziyarette konuşan Cevahir ise, "Şehirlerimizin insanı, aileyi ve toplumu, bizleri dönüştürmek üzere kendi ellerimizle inşa ettiğimiz, sonucunu sıcağı sıcağına belki hemen görüp anlayamayacağımız, anladığımızda da geç kalmış olacağımızdan korktuğumuz birer 'Dönüştürme Makineleri' olarak düşünmekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak hemen her defasında ifade ettiğimiz 1+1, 1+0 dairelerin, mahalleyi ortadan kaldıran, kendi içinde bir dünyası olan, çevresinden izole adeta gettolaşan, isimlerinde Türkçenin kaybolduğu, çok katlı korunaklı, havuzlu sitelerin, orta ve küçük ölçekli esnafı ortadan kaldıran dev market ve alışveriş merkezlerinin, çocuk, yaşlı ve engellilerin şehir içindeki varlıklarını önemsemeyen, doğayla ve coğrafyayla mücadele eden bir yapılaşma gerçeğinin bizleri ve toplumumuzu zamanla nasıl dönüştürebileceğini bugünlerden hesap etmemiz gerektiğini düşünmek durumundayız" dedi.

Selman Cevahir, ziyaretin sonunda Erdoğan Tok'a plaket takdim etti.

(ED-SLH-Y)



11.05.2017 15:41:41 TSI

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