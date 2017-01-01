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Rektör Uzun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:33
Rektör Uzun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Rektör Uzun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tebrik için ziyaretine gelenleri kabul etti.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a göreve başlamasının ardından tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Sekreteri Ertuğrul Karalar ve beraberindeki heyet ile Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Sezai Hangişi ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Uzun'a yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun ise "Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle yüklendiğimiz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımıza başladık. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda üniversite olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kadim bir milletin fertleri olarak kendi sosyolojik ve kültürel yapımızı, değer dünyamızı dikkate alarak vereceğimiz öğrenimle nitelikli bireyler yetiştireceğiz. Kalite odaklı çalışmalarımızla başta Bartın ve bölgemiz olarak ülkemizin kalkınmasında destek olacağız. Bu noktada iyi temennilerde bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
(AY-RFK-Y)

11.05.2017 15:42:42 TSI
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