Büyükşehir sağlıklı bir festival için çalışma yaptı
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salihli'de de sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçede bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilecek SETMOG Motosiklet Festivali için Adala Kanyonu'nda da uygulama yapıldı.
Manisa İl genelinde vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Salihli Adala Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 3. SETMOG Motosiklet Festivali öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Adala Kanyonu'nda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Bu yıl ilçemizde 3. kez düzenlenecek olan Salihli SETMOG Motosiklet Festivali öncesinde Adala Kanyonu'nda ekiplerimiz ilaçlama çalışması yürüttü. Festival için diğer şehirlerden gelecek olan misafirlerimizin sağlıklı ve rahat vakit geçirmesi adına uygularımıza devam ediyoruz. Misafirlerimizin sağlığını festival bitinceye kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürünler ile güvence altına alacağız" dedi.
(SC-Y)
11.05.2017 15:43:06 TSI
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