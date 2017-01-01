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Bilecik'te 3. Üniversite Tanıtımı ve Kariyer Günleri başladı

- 11 üniversitenin kurduğu stantların 6 bin öğrenci tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor

- Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş;

- "Biz gençlere güvendiğimiz sürece onlar bu ülkeyi gerçekten aydınlık geleceğe doğru taşıyabilecekler"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik Belediyesi tarafından desteklenen 3. Üniversite Tanıtımı ve Kariyer Günleri başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kurum müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tanıtım videosunun ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.



"Biz gençlere güvendiğimiz sürece onlar bu ülkeyi gerçekten aydınlık geleceğe doğru taşıyabilecekler"

Açılış konuşması yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, hareketli ve dinamik bir gençliğe konuşma yapmanın çok zor olduğunu belirtti. Durmuş, "Kariyer günlerini yapmamızın ne kadar yerinde olduğunun en büyük ispatlarından bir tanesi oldu. Gençlerimizin hem akademik hem de sosyal becerilerini nasıl geliştirebildiklerini nasıl bir performans ortaya koyabildiklerini hepimizin huzurunda gençlerimiz göstermiş oldu. Biz gençlere güvendiğimiz sürece onlar bu ülkeyi gerçekten aydınlık geleceğe doğru taşıyabilecekler. Yeter ki, biz onlara inanalım yeter ki biz onlara güvenelim. Artık günümüzde birçok yerde birçok üniversiteler açıldı. Gençlerimiz hedeflerini ilkokuldan sonra artık şekillendirmeye başlıyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak istedik ki, gençlerimizin şekillendirecekleri meslek hayatında hangi üniversiteleri hangi tercihler doğrultusunda yapmaları gerekiyor hayallerini gerçekleştirmeyi en yakın yerler onlara neresidir, bunun için bir fırsat sunmak istedik. Bu organizasyonumuz vesilesiyle kırmayıp bizlerin arasında bulunan üniversitelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Üçüncüsünü düzenlediğimiz kariyer günlerinde bu sene bir farklılık olarak sadece akademik liselerimize yönelik değil meslek liselerimizden mezun olan öğrencilerimiz içinde meslek liselerinden mezun olduktan sonra hem bu sektörlerde iş imkanlarını yakalayabileceklerini istihdam sahalarının patronlarının ve insan kaynaklarını tanısınlar istedik" dedi.



"18 bin öğrencisi ve yaklaşık bine yakın çalışanıyla büyük bir kuruma dönüştü"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitelerin 2007 yılında kurulduğunu anlatarak, "Bir mayıs ayında yaklaşık 10 yıl önce mecliste kabul edilen bir kanunla üniversitemiz şehrimizde kuruldu. Bu yıl 10'uncu kuruluş yılını bizde üniversite olarak kutlamaktayız. O yıllarda bilindiği gibi 2006 ve 2007'de 40'ı aşkın üniversiteyi devletimiz her şehirde bir üniversite politikası olarak uygulayarak, ülke genelinde üniversiteler kurulmaya başlandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi o yıl kurulduğunda 5 binden fazla öğrencisi vardı. Bu güne geldiğimiz noktada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İslami Edebiyat Fakültesi bunun yanında 7 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul ve 3 Enstitü ile beraber 18 bin öğrencisi ve yaklaşık bine yakın çalışanıyla büyük bir kuruma dönüştü. 10 yıllık geçen süre içerisinde üniversitemizin kuruluşu ile ilgili çalışmaları tamamladı. Artık bundan sonraki 10'lu yıllarda öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın niteliğini arttırmaya ve ülkeye katkı vermeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Gençler, hayatta ulaşılamayacak hiçbir şey yoktur"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, salondaki gençlere hitaben konuştu. Türkiye'nin planladığı vizyonun teminatı olarak gençleri gösteren Başkan Yağcı, "Sizler bizlerin ve milletimizin geleceğisiniz ve inşallah Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Gelecek sizlerle var olacak ve sizlerle devam edecektir', Bizler bayrağı bizden önceki büyüklerimizden nasıl devir alıp bir noktaya getirdiysek, inşallah bizden sonra da sizler bu bayrağı alıp en üst noktalara yine Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, muhasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkararak ilelebet o şanlı ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracaksınız. Artık ülkemiz bu anlamda geleceği de planlayan 2023'ü planlayan, 2053'ü planlayan, 2071'leri planlayan bir vizyona sahip ve bu vizyonunda kesin teminatı sizlersiniz. Sevgili gençler hayatta ulaşılamayacak hiçbir şey yoktur, yeter ki insan inansın güvensin bu inancı doğrultusunda çalışabilsin. Bizlerde hayat yolculuğumuza başladığımızda aslında ciddi bir zaman geçti" diye konuştu.



Başkan Yağcı konuşmasının ardından katılımcılara kariyer konuşması adı altında hayatı anlattı. Son olarak protokol üyeleri Kariyer Günleri'nin açılış kurdelesi keserek, Bilecik il genelindeki okullarının, İŞKUR, AFAD, fabrikalarının, Bilecik ve Bozüyük TSO odalarının açtığı stantları gezdiler. Son olarak protokol üyeleri 3. Üniversite Tanıtımı programı altında Bilecik'e gelerek üniversiteye hazırlanan öğrencilere tanıtım yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Yakındoğu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Avrupa Meslek Yüksekokulu, İstanbul Bilim Üniversitesi tanıtım stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Aynı yerde kurulan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü standında ise; katılımcılara Bilecik'e özgü hazırlanan ayva, nar lokumu ve bir takım hediyeler takdim edildi.

Öte yandan 2 gün boyunca Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde duracak olan stantların 6 bin öğrenci tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

(CKT-MSY)



11.05.2017 15:45:27 TSI

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