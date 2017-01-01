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İzmit'te böbrek sağlığı semineri



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi ortaklığında böbrek sağlığı semineri düzenlendi.

Belsa 9. kattaki meclis salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Güven Taymez, Sosyal Hizmet Uzmanı Temur Baydoğan ve hemşire Didem Övüç katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Güven Taymez, "Dializ hastalarının 'ben öleceğim, artık iyileşmem' şeklinde umutsuzluğa kapılıp karalar bağlamaması gerekir. Açık açık söylemek istiyorum, dializ hastası ölmüyor, sadece başka bir yaşam şekline geçiyor Dializ tedavisi olan bir hastalıktır. Bazı hastalıklar gibi tedavisi olmayan bir hastalık değil. Kocaeli devlet Hastanesi'nde 35 yıldır hemodializ tedavisi gören hastalarımız var. Bol bol sıvı ve su tüketmeliyiz. Böbrek hastaları soda kullanmamalı. Soda içindeki minareler böbrekleri aşırı çalışmaya zorluyor. Bu da böbrek için çok zararlı. Aslında sağlam kişilerin de soda kullanmaması gerekir" dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Güven Taymez, insanlar ölmeden önce organlarını bağışlayarak organ bekleyen kişilere umut olacaklarını da ifade ederek, organ bağış çağrısında bulundu.

(İG-RFK-Y)



11.05.2017 15:45:44 TSI

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