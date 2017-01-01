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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü engelli öğrencileri unutmadı



(Fotoğraflı)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 10-16 Mayıs 2016 Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde engelli öğrencilerle bir araya geldi. Engelli öğrenciler polis abileri ve ablalarıyla eğlenceli ve mutlu dakikalar geçirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikler kapsamında; Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Emel Tarman Görme Engelliler Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler refakatçileri eşliğinde okullarından alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Burada polis kıyafetleri giyen engelli öğrenciler; Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne giderek orada Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) VE Shortland araçlara bindirilerek şehir turu attılar. Ayrıca öğrenciler 'Su Sıkma Gösterisi' ve 'Polis Köpeği Gösterisini' izlediler.

Daha sonra engelli öğrenciler; İl Emniyet Müdürü Sayın İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü İbrahim KULULAR, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Engelli öğrencilere İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından Polisevinde öğle yemeği programı düzenlendi.

Engelliler Haftası etkinlikleri Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü görevlileri ile Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünün arasında yapmış olduğu dostluk maçı ile son buldu.

(SK)



11.05.2017 15:45:58 TSI

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