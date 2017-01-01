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Muzaffer İzgü, Germencik 2. Kültür Sanat Çalıştayında söyleşi gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Germencik'te 9 Mayıs 2017 günü başlayan 2. Kültür Sanat Çalıştayının son gününde Usta Edebiyatçı yazar Muzaffer İzgü Germencik'te söyleşi gerçekleştirdi.

Ege Sanat Platformu tarafından hazırlanan eserlerin sergilenmesi ile son bulan çalıştayda saat 13:00 da usta sanatçı Muzaffer İzgü gerçekleştirdiği söyleşi ile öğretmenlik mesleğine ve yazarlığa nasıl başladığını anlattı. Sanatçı yıllar önce arkadaşı Nedim sayesinde gittiği Adana Halkevi Kütüphanesinde okuduğu ilk kitap olan 'Define Adası' isimli kitap ile hayatının değiştiğini dile getirdi. Kendisine sorulan sorulara İzgü tüm samimiyeti ile cevaplar verdiği söyleşinin ardından çalıştaydan ayrıldı.

2. Germencik Kültür ve Sanat Çalıştayının son gününde Sanatçılar 3 gün boyunca yaptıkları eserleri kapanış sergisi ile sundular. Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyelerinin gerçekleştirdiği Karma Konser ile 2. Germencik Kültür ve Sanat Çalıştayı sona erdi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "Çalıştayımızın bu yılda amacına ulaşması bizleri mutlu etti. Gelişime açık Germencik için gerçekleşen bu çalıştay bundan böyle önümüzdeki yıllarda daha renkli olacak. Şimdiden 3'üncü Kültür ve Sanat Çalıştayımızın hazırlıklarına başlayacağız. Katılımı ile bizleri mutlu eden Ege Sanat Platformu sanatçılarına ve Germencik halkına teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-Y)



11.05.2017 15:46:16 TSI

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