ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayserispor'dan Gül'e taziye ziyareti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:37
Kayserispor'dan Gül'e taziye ziyareti
Kayserispor'dan Gül'e taziye ziyareti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Mesut Bakkal, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.
Pazar günü babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretleri devam ediyor. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Mesut Bakkal ve futbolcu Umut Bulut, taziye çadırına gelerek Gül'e başsağlığı dileklerini iletti.
(TB-SK)

11.05.2017 15:46:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü engelli öğrencileri unutmadı
YEREL

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI
Polis, avukat ve öğretmene 'by lock'tan 6'şar yıl hapis
YEREL

POLİS, AVUKAT VE ÖĞRETMENE 'BY LOCK'TAN 6'ŞAR YIL HAPİS
Kayseri OSB'de Sanayicilerle Buluşuldu
YEREL

KAYSERİ OSB'DE SANAYİCİLERLE BULUŞULDU
KTO Üyelerine Siber Güvenlik Semineri Verildi
YEREL

KTO ÜYELERİNE SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ VERİLDİ
Büyükşehir'den engellilere özel müze gezisi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ENGELLİLERE ÖZEL MÜZE GEZİSİ
FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
&quot;Erciyes Turizmi İçin Yeni Ufuklar&quot; çalıştayı
YEREL

"ERCİYES TURİZMİ İÇİN YENİ UFUKLAR" ÇALIŞTAYI
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: &quot;Erciyes uluslararası alanda bir figür haline geldi&quot;
YEREL

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT CAHİD CINGI: "ERCİYES ULUSLARARASI ALANDA BİR FİGÜR HALİNE GELDİ"
FETÖ ev ağabeyi eski polise 7.5 yıl hapis
YEREL

FETÖ EV AĞABEYİ ESKİ POLİSE 7.5 YIL HAPİS
Kendisini aldatan karısını bıçaklayan işitme engelli sanığa 3 yıl hapis
YEREL

KENDİSİNİ ALDATAN KARISINI BIÇAKLAYAN İŞİTME ENGELLİ SANIĞA 3 YIL HAPİS
Öğrencilerden Pınarbaşı Belediye Başkanı Ataş'a ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ATAŞ'A ZİYARET
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Melikgazi'den Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne yer tahsisi
YEREL

MELİKGAZİ'DEN METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE YER TAHSİSİ
Unutulan sanatları Kayseri unutmadı
YEREL

UNUTULAN SANATLARI KAYSERİ UNUTMADI
Kayseri'de Engelli Kontenjanı Doluluk Oranı Yüzde 96
YEREL

KAYSERİ'DE ENGELLİ KONTENJANI DOLULUK ORANI YÜZDE 96
Vali Kamçı Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu'na Katıldı
YEREL

VALİ KAMÇI EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU'NA KATILDI
&quot;AYNA&quot; Talas'ta konser verecek
YEREL

"AYNA" TALAS'TA KONSER VERECEK
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan ve Belediye Yöneticileri Referans Belediye Melikgazi'de
YEREL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN VE BELEDİYE YÖNETİCİLERİ REFERANS BELEDİYE MELİKGAZİ'DE
Kocasinan, Kayseri'yi Kuşçu'da ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı
YEREL

KOCASİNAN, KAYSERİ'Yİ KUŞÇU'DA AĞIRLAMAK İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Başkan Hiçyılmaz'dan Engelliler Haftası Mesajı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Sanayi Bakanı Danışmanlarından KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye Ziyaret
YEREL

SANAYİ BAKANI DANIŞMANLARINDAN KAYSO BAŞKANI BÜYÜKSİMİTCİ'YE ZİYARET
Ayhan Ogan'dan Kayseri OSB'ye Ziyaret
YEREL

AYHAN OGAN'DAN KAYSERİ OSB'YE ZİYARET
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanlarından Kayseri OSB Ziyareti
YEREL

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DANIŞMANLARINDAN KAYSERİ OSB ZİYARETİ
GÜNCELLEME - Kayseri'deki &quot;ByLock&quot; operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - KAYSERİ'DEKİ "BYLOCK" OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...