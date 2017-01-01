Kayserispor'dan Gül'e taziye ziyareti
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Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Mesut Bakkal, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.
Pazar günü babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretleri devam ediyor. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Mesut Bakkal ve futbolcu Umut Bulut, taziye çadırına gelerek Gül'e başsağlığı dileklerini iletti.
(TB-SK)
11.05.2017 15:46:30 TSI
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