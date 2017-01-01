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Karikatür yarışmasının ödül töreni Kocaeli Kitap Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nın ödül töreni fuarın açılışında yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda "Kitap ve Medeniyet" konusunu anlatan karikatürler, jürinin titizlikle yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi. 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini 13 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılış töreninde alacak. Deneyimli karikatüristlerin jüride yer aldığı yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan ise 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL verilecekken Kocaeli'nden başvuran gençler için ise 5 adet bin 500 TL başarı ödülü verilecek.

Tanınmış karikatüristlerden Hasan Kaçan da karikatür severleri Kitap Fuarı'nda yalnız bırakmayacak. Hasan Kaçan, Kılavuz Gençlik alanında 21 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de yani fuarın kapanış söyleşisinde gençlerle buluşacak. "Hasan Kaçan'la Hasbihal'' konulu söyleşide ünlü karikatürist, gençlere iyi bir karikatürist olmanın ipuçlarını verirken, gündemi de değerlendirecek.

(GY-Y)



11.05.2017 15:46:31 TSI

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