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Körfezli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçedeki çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya devam ediyor.

Körfez Belediyesi, ilçedeki çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, son olarak Körfez General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencilerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Velilerin de katıldığı gezide, öğrencilere eğitim verilerek merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Minik öğrenciler sahipsiz hayvanları tedavi eden ve sahiplendiren merkez hakkında bilgiler alırken, düzenlenen etkinlik nedeniyle Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a da teşekkür etti. Çocuklara bu gezilerinde Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ve Veteriner hekim Arzu Demirhan da eşlik etti.

(İG-GY-Y)



11.05.2017 15:48:02 TSI

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