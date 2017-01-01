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Osmangazi'den ailelere çocuk gelişimi semineri

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:40
Osmangazi'den ailelere çocuk gelişimi semineri
Osmangazi'den ailelere çocuk gelişimi semineri

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından sağlıklı nesiller yetiştirmek maksadıyla düzenlenen 'Çocuk Mocuk Değildir Semineri' sona erdi.
Mehmet Akif Bilgi Evi'nde eğitim gören çocukların aileleri için haftanın 1 günü 'Çocuk Mocuk Değildir' adı altında düzenlenen seminer tamamlandı. Yaklaşık 7 aydır devam eden seminere katılan aileler, uzmanlar tarafından sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocuk eğitimi hakkında bilgilendirildi. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği seminerlere anne ve babalara çocuk eğitiminde ailenin önemi, anne ve babaya düşen görevler, çocuk eğitiminde yapılan hatalar gibi pek çok konu anlatıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seminere katılan ailelere sertifika verdi. Çocukların bizim geleceğimiz olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Dolayısıyla geleceğimizin en iyi şartlarda yetişmesi, onlarla iletişim kurulması önemli. Çocuk, ailesiyle iyi iletişim kurduğu zaman okul için güzel bir altyapı oluşturuyor. İlkokul, ortaokul ve sonrasında ki başarı çocuğun ailede aldığı temele bağlı olarak ilerliyor. Sağlıklı iletişim sağlıklı eğitimi getiriyor. Eğitim anne baba ve çocuk arasında illa defter kalemle olacak bir şey değil. İletişimin sağlıklı olması lazım. Bugünün Türkiye'sinde insanlar hep stres içinde yaşıyor. Çalışmaktan kendimize vakit ayıramıyoruz. Kendimizi işe kaptırdığımız zamanlarda çocuklarımıza yeterli ilgiyi gösteremiyoruz" dedi.
(MŞ)

11.05.2017 15:49:05 TSI
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