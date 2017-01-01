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Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu



Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - TFF 1.Lig'in 34.haftasında Sivasspor'un sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Ligin son maçında 20 Mayıs günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Biletler Passolig'in internet sitesi, Kongre Müzesi bahçesine yer alan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerden satışa çıktı. Sivasspor Store gişeleri saat 10.30 ile 19.00, Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişeleri ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında bilet satışı yapacak. Passolig kartı bulunmayan taraftarlar gişelerden 17 TL karşılığında kartlarını anında satın alabilecek. Diğer yandan Eskişehirspor logolu Passolig Kart sahipleri maça 24 saat kala bilet alabilecek. Evkur Yeni Malatyaspor logolu kart sahipleri ise sadece misafir takım tribününden bilet alabilecek. Bu sezon ilk kez tüm tribünlerin biletleri aynı anda taraftarların satışına sunulacak.

Bilet fiyatları; VİP 15, Maraton 5, Kale arkası 3, Misafir Takım 10 TL olarak belirlendi.

(UY-Y-)



11.05.2017 15:50:10 TSI

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