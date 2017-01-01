ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:41
Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

Veysel Korkmaz
SİVAS (İHA) - TFF 1.Lig'in 34.haftasında Sivasspor'un sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Ligin son maçında 20 Mayıs günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa sunuldu.
Biletler Passolig'in internet sitesi, Kongre Müzesi bahçesine yer alan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerden satışa çıktı. Sivasspor Store gişeleri saat 10.30 ile 19.00, Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişeleri ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında bilet satışı yapacak. Passolig kartı bulunmayan taraftarlar gişelerden 17 TL karşılığında kartlarını anında satın alabilecek. Diğer yandan Eskişehirspor logolu Passolig Kart sahipleri maça 24 saat kala bilet alabilecek. Evkur Yeni Malatyaspor logolu kart sahipleri ise sadece misafir takım tribününden bilet alabilecek. Bu sezon ilk kez tüm tribünlerin biletleri aynı anda taraftarların satışına sunulacak.
Bilet fiyatları; VİP 15, Maraton 5, Kale arkası 3, Misafir Takım 10 TL olarak belirlendi.
(UY-Y-)

11.05.2017 15:50:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aşık Veysel Hollanda'da anılacak
YEREL

AŞIK VEYSEL HOLLANDA'DA ANILACAK
Türk Ocakları Sivas Şubesi'nden Atatürk'e hakarete tepki
YEREL

TÜRK OCAKLARI SİVAS ŞUBESİ'NDEN ATATÜRK'E HAKARETE TEPKİ
Sivas'ta vakıf kuranlar için Mevlit okutuldu
YEREL

SİVAS'TA VAKIF KURANLAR İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Sivas'ta sözleşme erler yemin etti
YEREL

SİVAS'TA SÖZLEŞME ERLER YEMİN ETTİ
Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

SİVAS'TA ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Sivasspor, Sevgi Evleri'nde kalan çocukları sevindirdi
YEREL

SİVASSPOR, SEVGİ EVLERİ'NDE KALAN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Sivasspor'da şampiyonluk hesabı
YEREL

SİVASSPOR'DA ŞAMPİYONLUK HESABI
Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı
YEREL

ÖĞRENCİLER ENGELLİLER İÇİN MAVİ KAPAK TOPLADI
Büyük Birlik Partisi'nden, Sivas Belediyesi'ne tepki
YEREL

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN, SİVAS BELEDİYESİ'NE TEPKİ
ÇEDAŞ, Sivas BİLSEM'e robot yarışmasında sponsor oldu
YEREL

ÇEDAŞ, SİVAS BİLSEM'E ROBOT YARIŞMASINDA SPONSOR OLDU
Sivas'ta bin kişiye vakıf yemeği dağıtıldı
YEREL

SİVAS'TA BİN KİŞİYE VAKIF YEMEĞİ DAĞITILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...