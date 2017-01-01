ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık'ta Engelliler Haftası 1 günlük gecikmeyle başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:41
Ayvalık'ta Engelliler Haftası 1 günlük gecikmeyle başladı
Ayvalık'ta Engelliler Haftası 1 günlük gecikmeyle başladı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Türkiye genelinde 10-16 Mayıs tarihleri arasında bir dizi etkinliklerle kutlanılan Engelliler Haftası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir günlük gecikmeyle başladı.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen hafta açılışı etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın eşi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülçin Nazlı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, daire amirleri, CHP İl Başkanı Ender Biçki, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker'in yanı sıra ilçede engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler, aileleri ve vatandaşlar hazır bulundu.
Açılış konuşmaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ta engellilere son derece önem verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ayvalık halkının bu tutumunun gurur verici olduğunu kaydeden Başkan Gençer, "Belediye olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. Altınova'da Ayvalık'ta yeni eğitim evinde de çocuklarımızın sosyalleşmesi adına her türlü organizasyonda bulunmaları için bütün desteğimizi veriyoruz. Kısa bir süre aramızdan ayrılan ve bizleri büyük bir üzüntüye boğan Müjdat, bu meydanın gülüydü. Kardeşim güler yüzle her yerdeydi. 'Başkanım, şampiyon olduk', 'Başkanım şu işleri yaptık' diyerek her gün o en sevimli haliyle bizi bilgilendirmeye çalışırdı. Kendisine rahmet diliyorum. Nurlar içinde yatsın" dedi.
Köylerdeki özel eğitime muhtaç çocuklara her türlü desteği verdiklerini anlatan Başkan Gençer, vatandaşlardan bu konuda kendilerine destek olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından müzik eşliğinde gösteriler yapılmasıyla hafta açılışı etkinliği sona erdi.
(SS)

11.05.2017 15:50:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bigadiç MYO'da mezuniyet sevinci
YEREL

BİGADİÇ MYO'DA MEZUNİYET SEVİNCİ
Sporda Yetenek 10'la gelecek
YEREL

SPORDA YETENEK 10'LA GELECEK
İlköğretim öğrencilerine gezi
YEREL

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE GEZİ
Havran Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu karma el sanatları sergisi
YEREL

HAVRAN HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDEN YILSONU KARMA EL SANATLARI SERGİSİ
Yıldız futbolculardan Kaymakam Sırmalı'ya kupalı ziyaret
YEREL

YILDIZ FUTBOLCULARDAN KAYMAKAM SIRMALI'YA KUPALI ZİYARET
Balya'da engeller BENGİ ile aşılıyor
YEREL

BALYA'DA ENGELLER BENGİ İLE AŞILIYOR
Havran da Tübitak 4006 Bilim Fuarı
YEREL

HAVRAN DA TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Balıkesir 5. kez sanatla buluştu
YEREL

BALIKESİR 5. KEZ SANATLA BULUŞTU
Gülle atma bölge birincisi oldu
YEREL

GÜLLE ATMA BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU
Edremit'te 467 kursiyerin görev aldığı 'Öğrenme Şenliği' büyük ilgi gördü
YEREL

EDREMİT'TE 467 KURSİYERİN GÖREV ALDIĞI 'ÖĞRENME ŞENLİĞİ' BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Gençlik Festivali başlıyor
YEREL

GENÇLİK FESTİVALİ BAŞLIYOR
Balya' da Bilim Fuarı açıldı
YEREL

BALYA' DA BİLİM FUARI AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...