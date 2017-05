YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayvalık'ta Engelliler Haftası 1 günlük gecikmeyle başladı

Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Türkiye genelinde 10-16 Mayıs tarihleri arasında bir dizi etkinliklerle kutlanılan Engelliler Haftası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir günlük gecikmeyle başladı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen hafta açılışı etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın eşi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülçin Nazlı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, daire amirleri, CHP İl Başkanı Ender Biçki, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker'in yanı sıra ilçede engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler, aileleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Açılış konuşmaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ta engellilere son derece önem verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık halkının bu tutumunun gurur verici olduğunu kaydeden Başkan Gençer, "Belediye olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. Altınova'da Ayvalık'ta yeni eğitim evinde de çocuklarımızın sosyalleşmesi adına her türlü organizasyonda bulunmaları için bütün desteğimizi veriyoruz. Kısa bir süre aramızdan ayrılan ve bizleri büyük bir üzüntüye boğan Müjdat, bu meydanın gülüydü. Kardeşim güler yüzle her yerdeydi. 'Başkanım, şampiyon olduk', 'Başkanım şu işleri yaptık' diyerek her gün o en sevimli haliyle bizi bilgilendirmeye çalışırdı. Kendisine rahmet diliyorum. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Köylerdeki özel eğitime muhtaç çocuklara her türlü desteği verdiklerini anlatan Başkan Gençer, vatandaşlardan bu konuda kendilerine destek olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde gösteriler yapılmasıyla hafta açılışı etkinliği sona erdi.

11.05.2017 15:50:19 TSI

