'Sır Kapısı Çini Sergisi' SAÜ'de düzenlendi
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 'Sır Kapısı Çini Sergisi' düzenlendi.
SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde hazırlanan sergide fakülte öğrencilerinin dönem içinde yaptığı yaklaşık 30 farklı eser yer aldı. Öğrencilerin derslerde gördükleri konulardan yararlanarak yaptıkları eserler sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.
(BCT-GY-Y)
11.05.2017 15:50:20 TSI
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