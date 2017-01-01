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14. eTR ödüllerinde Mutlukent Projesi ile Süleymanpaşa Belediyesi zirvede



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından organize edilen ve bu yıl 14.'sü düzenlenen "eTürkiye (eTR) Ödülleri" finalinde "Yapay Zeka Destekli Mutlukent Projesi" ile orta ölçekli belediyeler kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi, TÜSİAD ve TBV tarafından bu yıl 14.'sü gerçekleştirilen Türkiye'nin dört bir yanından onlarca belediye ve kamu kurulunun katıldığı e Türkiye (eTR) ödüllerinde Tekirdağ'ı başarıyla temsil ederek, kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen ödül töreninde açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Colman Deegan yaparken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da ödül töreninde yerini aldı.



Süleymanpaşa Belediyesi 2 proje ile finalde boy gösterdi

Açılış konuşmalarının ardından Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye ve Büyük Ölçekli Belediye kategorilerinde finale kalan projeler jüri tarafından oylanırken Süleymanpaşa Belediyesi orta ölçekli belediyeler kategorisi finalinde Yapay Zeka Destekli Mutlukent ve SAR3D Projeleri ile boy gösterdi.



Yapay Zeka Destekli Mutlukent Projesi birinci seçildi

Türkiye'nin önde gelen belediyelerinden Bakırköy, Bornova, Kadıköy, Pendik, Selçuklu ve Üsküdar Belediyeleri ile birincilik mücadelesi veren Süleymanpaşa Belediyesi, oylama sonucunda orta ölçekli belediyeler kategorisinde Yapay Zeka Destekli Mutlukent Projesi ile birinci seçildi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin ödülünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın elinden alan Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın ilk sözleri, "Bu gurur tüm Süleymanpaşa'nın" oldu.



"Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar gibi belediyelerin önünde yer alıp birinci olduk"

Başkan Eşkinat, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada,; "eTürkiye ödüllerine 3 yıldır katılan Süleymanpaşa Belediyesi oldukça önemli yol kat etti. İlk yılımızda da ikinci yılımızda da projelerimiz ile orta ölçekli belediyeler kategorisinde finale kalmaya başarmıştık. Ancak ismi kalıplaşmış herkes tarafından bilinen belediyeleri geçip birinci olamamıştık. Bu yıl ise, daha çok çalıştık ve Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar gibi çok tanınmış başarılı belediyelerin önünde yer alıp birinci olduk" dedi.



"Yeni projelerle Türkiye'nin önde gelen belediyeleri arasında olmaya devam edeceğiz"

Süleymanpaşa Belediyesi'nin her geçen gün gelişen bir belediye olduğunun altını çizen Eşkinat, "Bizler yola ilk çıktığımızdan bu güne 3 yıl geçti. Yeni kurulan bir belediye 3 yıl içinde Türkiye çapında uygulamaları ve başarıları ile bilinen bir belediye haline geldi. Her geçen gün gelişen ve şehrini geliştiren bir belediyeyiz. Bugün itibari ile sorumluluğumuz daha da arttı. Artık birincilik kürsüsünü kimseye bırakmamak için daha da çok çalışacağız. Yeni projelerle Türkiye'nin önde gelen belediyeleri arasında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

14. e Türkiye Ödülleri'nde Süleymanpaşa Belediyesi'nin yanı sıra ödül alan diğer kurumlar ise şu şekilde belirtildi:

"Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi: Artvin Belediyesi Engelsiz Belediye (İYİBu). Orta Ölçekli Belediye Kategorisi: Süleymanpaşa Belediyesi Yapay Zeka Destekli Mutlukent Projesi. Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Çevre Denetim Sistemi.Kamudan Kamuya e-Hizmetler Kategorisi: Orman Genel Müdürlüğü (ORDEP). Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler Kategorisi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İRİS). Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler Kategorisi: Sağlık Bakanlığı Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM). eTR Özel Ödülü: Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları Yöneticileri Eğitim ve Test Simülatörü. Vodafone Özel Ödülü: Milli Eğitim Bakanlığı Engelsiz (DYS). En İyi Gelişim Gösteren Proje: Sağlık Bakanlığı (e-NABIZ)."

(MA-MEF-Y)



11.05.2017 15:51:34 TSI

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