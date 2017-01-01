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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu



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Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi göz altına alınırken piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 532 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube ve Özel Harekât Şube Müdürlükleri personelinin de katılımıyla Erzincan'da sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan Ş.K. ve A.G.Y. isimli şahıslara ait iki farklı adreste bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 532,62 gram toz esrar maddesi, 9 kök Hint keneviri ve bir miktar hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ile ilgili olarak TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) iddiasıyla Ş.K. ve A.G.Y. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(FG-AA-Y)



11.05.2017 15:52:25 TSI

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