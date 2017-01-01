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Yüzlerce kişi hayırsever işadamı, İzzet Baysal için yürüdü

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:46
Yüzlerce kişi hayırsever işadamı, İzzet Baysal için yürüdü
Yüzlerce kişi hayırsever işadamı, İzzet Baysal için yürüdü

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da her yıl 10-13 Mayıs tarihleri arasında hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal adına düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali bugün başladı.
Bolu'da, eğitim ve sağlık alanında kente 141 adet tesis kazandıran ve 1994'te Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever iş adamı İzzet Baysal için Bolu Kent Konseyi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulduktan sonra İzzet Baysal Anıtı önünne kadar yapılan yürüyüşle başladı. Minik öğrencilerin üzerinde merhum İzzet Baysal'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle katıldığı etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda bulunan İzzet Baysal Anıtı önünde devam eden etkinlikte İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal amcasına yazdığı mektubu okudu.
Hayırsever iş adamının yeğeni İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal mektubunda, "Bolululara adadığın bunca eğitim ve sağlık tesisini, hepimiz biliyoruz ki onlardan hiçbir şey beklemeden karşılıksız verdin. Ama işte bir kere daha görüyorsun, onlar da sana en değerli karşılığı böyle güzellikler ile veriyorlar. Sana adadıkları bu şükran günlerinde sevgilerini ve her faniye nasip olmayan unutulmazlığın örneğini veriyorlar. Senin için her şeyden mühim olduğunu bildiğim vakfına sahip çıkmayı biliyorlar" ifadelerini kullandı.
(FC-GY-Y)

11.05.2017 15:54:31 TSI
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