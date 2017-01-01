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Ortaca'da FETÖ operasyonu; 9 gözaltı



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Ortaca Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt bağlantısı olduğu ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin, Ortaca, Dalyan, Dalaman, Köyceğiz ve Denizli'de daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda M.Y. (46), M.A. (50), M.A. (49), A.Ö. (50), Ö.U. (57), Ö.M. (42), A.K. (28), T.T. (47), Y.B. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların arasında FETÖ bağlantısı nedeni ile meslekten ihraç edilen bir öğretmen olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

(CC-MB-Y)



11.05.2017 15:54:34 TSI

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