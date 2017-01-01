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Engelli bireylere yönelik yangın tatbikatı

- Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar:

- "Engellilerin güç ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak üzere bir tatbikat gerçekleştiriyoruz"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Kadir Çetin - Aydın Sarıoğlu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından engelli bireylere yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

AFAD bahçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, engelli bireylere ilgililer tarafından yangın tüpünün nasıl kullanılacağı ve olası bir yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı hususunda uygulamalı bilgiler verildi. Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar, işitme, görme ve fiziksel engelli vatandaşları başlangıç yangınlarına hazırlamak, kendi güç ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak üzere bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bayar, "Daha önce teorik eğitimleri verildi, bugün de pratik eğitimleri yapıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı afet ve acil durumlara hazırlamak üzere Avrupa Birliği projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz bir çalışmamız var. Bu çalışmamız da bunları kapsıyor. Engelli vatandaşlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın, afet ve acil durumlara hazırlanmak üzere eğitimlerimize katılmalarını, afetlere dirençli bir toplum oluşturmak üzere bizimle birlikte çalışmalarını arzu ediyoruz."

Bedensel engelli Yusuf Girat ise, düzenlenen etkinlikten ötürü AFAD yönetimine teşekkür etti. Girat, Engelliler Haftasıyla alakalı da, böyle bir haftada engellilerin sorunlarının dile getirilip önemsenmesinden memnuniyet duyduğunu anlattı.

Öte yandan etkinlikte Türk Kızılayı ve itfaiye ekipleri de hazır bulunarak destek verdi.

(KÇ-MET-Y)



11.05.2017 15:54:36 TSI

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