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Vali okul müdürleri ile bir araya geldi



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KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda merkez ilk ve ortaokul müdürleri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz'in Kırşehir'deki eğitim durumu ve sınavlardaki ortalamalar hakkında bilgiler vermesinin ardından konuşan Vali Necati Şentürk, Kırşehir'de ki eğitim seviyesini yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kırşehir'de eğitimin kaliteli olduğunu ve öğrencilerin sınavlarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Vali Necati Şentürk, "Kırşehir'de eğitimde başarılı bir noktadayız. Eğitimdeki bu başarımız öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim idarecilerinin, ebeveynlerin ortak başarısıdır.

Bu sene sınavlarda iyi dereceler elde ettik. Eğitimde altyapıyı sağlam tutmak başarıyı beraberinde getirir. Sınavlarda derece yapan öğrencilerimizin sayısı her geçen sene artmaktadır. Çocuklar geleceğimizdir, ileride ülkemizi yönetecek olan onlardır.

Eğitim-öğretimde sezon sonuna yaklaştık. Öğrencilerimizi başarılı olmak konusunda iyi motive etmek gerekmektedir. Böyle yapmak çocukların moralini yüksek tutar" dedi.

Değerler eğitimine de önem verilmesi gereğini belirten Vali Necati Şentürk, "Ahlak ve değerler eğitimine de önem vermeliyiz. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu kantininde kasiyer de yok, kantinin kapısı da yok.

Öğrenciler alış-verişlerini kendileri yapıyorlar. Alacaklarını alıyor, parasını kasaya koyuyor, gerektiğinde para üstünü de tam kendileri alıyor.

Diğer okulların da bunu örnek alması gerekir. Eğitimde maksat ilim ve irfandır. Eğitimde marka olan Kırşehir'de öğrencilerin elde ettiğimiz başarıyı çok daha ilerilere taşıyacağına eminim" diye konuştu

Toplantı, okul müdürlerinin ilimizdeki eğitim hakkında görüşlerinin alınması ile sona erdi.

(EÖ-SK)



11.05.2017 15:55:00 TSI

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