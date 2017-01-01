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GAÜN'de 1. Uluslararası Öğrenci Festivali "İki Dil Bir Nefes"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri 'Gaziantep Üniversitesi Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi kapsamında organize edilen Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından 1. Uluslararası Öğrenci Festivali "İki Dil Bir Nefes" gösterisi Atatürk Kültür Sahnesinde başladı.

Programda Türk ve uluslararası öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi tarafından Gaziantep Yöresine ait sergiledikleri halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Özdemir danışmanlığında öğrenciler tarafından sunulan ülkelerin geleneksel kıyafetleri beğeniyle izlendi. Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitenin sadece eğitme, öğretme yeri olmadığını aynı zamanda mutlu yaşam kampus alanları olduğunu ifade ederek, "Bu üniversiteye gelen hangi ülkeden olursa olsun bizim kendi öğrencimizdir, ailemizin bir ferdidir. Kendi ailemizin bireylerini nasıl koruyup kolluyorsak onları da o özenle koruyoruz" dedi.



"Size sunulanların kıymetini bilin"

Öğrencilere seslenerek hangi dili bilirseniz bilin eğer gönül dilini bilmiyorsanız anlam ifade etmiyorsunuz diyen Prof. Dr. Gür, Türk Milletinin gönül dilini konuştuğunu vurgulayarak, "O yüzden de rahat anlaşıyoruz. 3 bin 750 öğrencim 107 farklı ülkeden kaynaşmışsa, birbirleriyle uzlaşmışsa bu gönül dilini inşa ettiğimiz içindir. Bu gönül dilinin oluşmasında birinci paydaş olarak özellikle Hollanda Hükümeti başta olmak üzere katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi her zaman ev sahipliği yapmaya devam edecektir. 107 ülke değil bundan sonraki hedef 150 ülke olacaktır. Birlikte kaynaşarak hem bizim kültürümüzü hem de gelen diğer milletlerden kültürleri ortak kaynaşma noktası olarak Gaziantep Üniversitesi en güzel kampüstür. Yaşam alanı hususunda da size birçok nimetler sunuluyor. Sunulanların kıymetini bilin ve bu nimetleri başkalarıyla da paylaşmaktan zevk duyun" dedi.



"Gönüllerimizi de açtık"

Uluslararası öğrenciler ve Suriyeli öğrenciler burs programı hakkında bilgi veren GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi'nin yürüttüğü Hollanda Hükumet Dış işleri Bakanlığının donörlüğünü yaptığı burs programının Suriyeli öğrencilere dönük hazırlandığını belirterek, "Gaziantep Üniversitesi, memleketlerinden sürülmüş, çıkarılmış mazlum insanlara sadece üniversitenin sınıflarını açmakla kalmadı. Özellikle TDP Merkezi'nin açmış olduğu destek programları kapsamında gönüllerimizi de açtık. Onların maddi olarak yanlarında olduğumuz gibi manen de yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu program kapsamında bursların yanı sıra destek ofisi kanalıyla Suriyeli öğrencilerimizi İngilizce kurslarına, Suriyeli hocalarımızı Türkçe kurslarına Türkçe öğrenmek üzere destekte bulunduk. Sadece dil de değil, onların bu ülkeye toplumsal entegrasyonunu, ülke insanı ile Suriyeli kardeşlerimizin ne denli benzer duygulara sahip olduklarını göstermemiz lazımdı. Bu da bu tür etkinliklerle mümkündü. Yapılacak olan etkinlikte 'İki dil bir nefes' olduğumuz daha güzel bir şekilde görülecek" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında proje kapsamında I. Uluslararası Öğrenci Şenliğine katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar tarafından İki Dil Bir Nefes Gösterisini Hazırlayan Dr. Mehmet Söylemez, Öğr. Gör. Murat Sönmez, Öğr. Gör. Yunus Emre, Uzman Turgut Oğuz'a, Suriyeli Müzisyen İbrahim Müslimani'ye ve proje kapsamında koro, ritim ve halk Oyunları eğitimlerinin organize edilmesini sağlayan GÜSEM Müdürü Doç. Dr. Rüstem Yanar' a, Uluslararası Öğrenci Şenliklerinin hazırlanmasında emeği geçen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Salih Sönmezdağ'a plaket takdim edildi.

(SD-Y)



11.05.2017 15:57:04 TSI

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