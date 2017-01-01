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Gürcistanlı öğrenciler, Erzincan'da



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Uğur Lisesi tarafından tasarlanan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Gürcistan'ın Batum kentindeki Khala Lisesinden Erzincan'a davet edilen 20 öğrenci ve 6 öğretmen Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz'ı ziyaret eden Gürcistanlı 20 öğrenci ve 6 öğretmen, Erzincan'ın doğasına, tarihine, insanına ve maneviyatına hayran kaldıklarını belirterek, Türkiye'nin her bir köşesi gibi Erzincan'ın da ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu kaydettiler.

Vali Yardımcısı Yılmaz ise öğretmen ve öğrencilere hoş geldin dileklerini ileterek, Erzincan'ın sahip olduğu eğitim değerlerini Gürcistanlı öğretmen ve öğrenciler ile paylaştı.

Yılmaz konuşmasında, "Türkiye genelinde okul öncesi eğitim verileri kapsamında Erzincan da ki 3 yaş çocuklarının yüzde 54'ü şu anda okula gidiyor. Biz bu alanda Türkiye'de birinci sıradayız. 4 yaş çocuklarımızın yüzde 68.33'ü okula gidiyor. Bu oranla yine Türkiye'de birinci sıradayız. Okul öncesi eğitimin asıl hedefi olan 5 yaş çocuklarımızda da yüzde 80.26'sı okula gidiyor. Bu oran ile de Türkiye birincisiyiz. Okul öncesi eğitimin 5 yaş grubunun tamamında Türkiye birincisiyiz. Bunlar net oranlar, brüt oranlar daha fazla. 4 yaşta brüt 77.08, 3 yaşta da 62.05 olarak yine birinci sıradayız." dedi.

TEOG ve üniversiteye yerleştirme sınavları için milli eğitim teşkilatı olarak Ağustos ayında okulları açtıklarını ve bu kapsamda 8 ve 12.sınıf öğrencilerini yetiştirme kurslarına aldıklarını söyleyen Yılmaz, bunun sonucunda da bulundukları 55'nci sıralardan, açıklanan birinci TEOG sınav sonuçlarına göre Türkiye'de 7'nci sıraya yükselen başarılı çalışmalar ortaya koyulduğuna dikkat çekti.

2 ülke arasındaki dostlukları güçlendirmek ve aynı zamanda öğrencilerin kendi aralarında eğitim, kültür ve sosyal bağlar kurabilmeleri açısından tasarlanan "kardeş okul" projesi ile Gürcistanlı öğrencilerin Erzincan da ki arkadaşları ile sıkı bir bağ kurduklarını belirten Gürcistan'dan Erzincan'a gelen İngilizce Öğretmeni Eliza Makaretze, misafirperverliklerinden ötürü Vali Yardımcısı Yılmaz'a ve Erzincan Uğur Lisesi İngilizce Öğretmeni Anıl Pak, Görsel Sanatlar Öğretmeni Osman Avcı ve Erzincanlı öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan tasarlanan proje ile Erzincan Uğur Lisesinde öğrenim gören öğrenciler Khala Lisesinin davetlisi olarak 30.05.2017 tarihinde Gürcistanlı öğrencilerin misafiri olacaklar.

(AA-AA-Y)



11.05.2017 15:57:46 TSI

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