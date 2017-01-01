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Erzincan köyleri kilit parkeli yollara kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan İl Özel İdaresi tarafından köylerin içine döşenen kilit parkeli yeni yollarda incelemede bulundu.

Vali Arslantaş, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuyğun ile birlikte köy içindeki yollara yapılan kilit parke taşları üzerinde incelemede bulunarak, köy sakinleri ile görüştü.

İçme suyu, doğal arıtma ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla köyler çamurdan kurtularak, kilit parkeli yollara kavuşuyor.

Vali Arslantaş, köy sakinleri ile olan görüşmesinde kilit parke taşlı yollarının hayırlı olmasını temenni ederek, alt yapı çalışmalarının devam ettiği diğer köylerdeki yol yapım çalışmalarında, yeni ihalelerin yapılacağını belirterek, tüm köylerin kilit parkeli yollara kavuşacağını kaydetti.

(AA-AA-Y)



11.05.2017 15:58:11 TSI

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