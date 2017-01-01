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Türkiye Karate Şampiyonu HKÜ'den



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Abdülsamet Küçükoğlu, Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonasında 84 kilo kategorisinde yarışarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı Şampiyona'ya 50'ye yakın üniversiteden ortalama 500 sporcu katıldı. Dört gün süren Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası genel klasmanda 84 kilo kategorisinde yarışan Abdülsamet Küçükoğlu Türkiye Şampiyonluğu ile evinde döndü.

Şampiyonu tebrik etti

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Üniversiteler arası Karate Şampiyonasında, Türkiye birincisi olan Abdülsamet Küçükoğlu'nu makamında ağırladı. Başarıyı her zaman desteklediklerini dile getiren ve Yılmaz, Küçükoğlu'na teşekkür belgesi takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hedefim Şampiyon olmaktı"

Hedefinin şampiyon olmak olduğunu dile getiren Küçükoğlu, "Üniversite 2. Sınıfta olmakla birlikte hazırlık sınıfı ile 3. Kez bu yarışmaya katılıyorum ilk yılımda final oynamama rağmen kıl payı şampiyonluğu kaçırmıştım ve böylelikle 2. Oldum. Geçen yıl ise sağlık problemim yüzünden iğne ve serum destekleri alarak girdiğim maçta 3. Oldum. Bu yıl hedefim şampiyonluktu her zaman olduğu gibi , çalışmalarımı o yönde devam ettirip güzel bir şekilde hazırlandım ve sonunda çok şükür şampiyon olmak kısmet oldu" dedi.

(SD-Y)



11.05.2017 15:58:25 TSI

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