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Vali Arslantaş, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:49
Vali Arslantaş, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi
Vali Arslantaş, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Okullar arası Yıldızlar Yarı Final Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Vali Ali Arslantaş, Relax Spor Kulübü Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Vedat Yılmaz ile görüştü.
Ermerkez AVM içerisindeki Relax Spor Kulübü Derneğine gerçekleştirilen ziyarette derneğin yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin Vali Ali Arslantaş'a bilgi veren Dernek Başkanı Vedat Yılmaz, 450 sporcusu bulunan kulüplerinin 3 adet Dünya, 2 adet Avrupa, 17 Uluslararası ve 144 Türkiye derecesine sahip olduğuna dikkat çekerek, Fitness, Body Building, Aikido, Pilates, Step, Aerobik ve Taekwondo branşlarında çeşitli sportif faaliyetlerde hizmet verdiklerini kaydetti.
Ardından Vali Arslantaş, 2- 6 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Yarı Final Türkiye Şampiyonasında birinci olarak altın madalya kazanan Relax Spor Kulübü Derneği sporcularından Bedirhan Akdeniz ile üçüncü olarak bronz madalya kazanan Ahmet Koç, Abdullah Turan, Neva Yıldırım ve Yusuf Ensar Seren'i ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu'nun da katıldığı ödül töreninde Relax Spor Kulübü Derneği sporcuları açılış seremonisi ile katılımcıları selamlayarak, kısa bir gösteri sundular.
Öte yandan Okullar arası Yıldızlar Yarı Final Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan 5 sporcu, 25-27 Mayıs 2017 tarihinde Marmaris'te düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası Final Müsabakasında Erzincan'ı temsil edecekler.
(AA-AA-Y

11.05.2017 15:58:28 TSI
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