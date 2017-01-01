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Hayrabolu'da okul öncesi eğitim şenliği yürüyüşü

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:51
Hayrabolu'da okul öncesi eğitim şenliği yürüyüşü
Hayrabolu'da okul öncesi eğitim şenliği yürüyüşü

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Okul Öncesi Eğitim Şenliği kapsamında ilçedeki bütün ana okullarının katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Alpullu caddesinden başlayan yürüyüş, Hükümet konağı bahçesinde sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, yaptığı konuşmada, "0-6 yaş grubu çocuklara verilen eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Okul öncesi eğitim çocuklarımızın gelişimi noktasında önemli yer tutmaktadır" dedi.
Konuşmanın ardından anasınıfı öğrencileri müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı.
(SK-MEF-Y)

11.05.2017 15:59:04 TSI
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