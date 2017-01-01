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Başkan Memiş'ten ekmek zammı açıklaması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:52
Başkan Memiş'ten ekmek zammı açıklaması
Başkan Memiş'ten ekmek zammı açıklaması

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, ekmek fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bayburt Belediyesi olarak, son günlerde alınan ekmek zammına itiraz ettiklerini belirten Başkan Memiş, ''Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar; Ekmek 1,25 liraya çıksa da biz belediye olarak, ekmek satış noktalarımızda ekmeği 1 TL'den vermeye devam edeceğiz'' dedi.
Basın mensuplarının ekmek zammına ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi olarak gerekirse ekmek üretim miktarlarını artırabileceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
''Biliyorsunuz ki ekmeğin fiyatının artışı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmaktadır. Ancak bizim düşüncemiz şudur: Biz esnafımızın yanında olduğumuz gibi, vatandaşımızın da yanındayız. Fakat şu anın zam vakti olmadığını, onların belirlemiş olduğu zam oranının da mümkün olmayacağını belirtmek istiyorum. Çevre illerimizde yapmış olduğumuz incelemeye göre şehrimizde yapılan bu zammın yüksek olduğunu ifade ediyorum. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği böyle bir karar almış. Bu karara ilişkin yazı bizlere de ulaştı. Belediye olarak, bu zamanda, bu orandaki bir zammı halkımız adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Buna ilişkin gerekli talimatları da verdim ve itirazımızı yaptık. Böylece Bayburt Valiliği, Esnaf Sanatkârlar Odası, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yetkililerin katılacağı komisyonda bu konu görüşülecek ve ekmeğin fiyatı yeniden belirlenecektir."
''Belediye Olarak Halkımıza Ekmeği Birçok Noktada 1 TL'den Vermeye Devam Edeceğiz''
Vatandaşların tedirgin olmamasını isteyen Belediye Başkanı Mete Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
''Biz şunu ifade ediyoruz: Bu konuda aşırı bir ısrar oluşursa bizler halkımız için ekmek satış noktalarını çoğaltırız. Hemşerilerimizin rahat olmasını tavsiye ediyorum. Belediye ekmek satış noktalarından ekmeklerini alabilirler. Ekmek bizim en temel gıda ihtiyacımız. Zamlar hepimizi ilgilendiriyor. Ekmek zammına yapmış olduğumuz itirazımızın dikkate alınacağına inanıyorum. Kamuoyuna saygılarımı sunuyorum."
(YY-AA-Y)

11.05.2017 16:00:52 TSI
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