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İlçe ve köy okullarında 3 boyutlu gözlükler tanıtıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Kızılay Eskişehir Şubesi, "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi kapsamında kan bağışı simülasyonunun 3 boyutlu gözlüklerle gösterimini ilçe ve köylerde tanıttı.

Kızılay Eskişehir Şubesi "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinin özellikle gençlere ulaşımın zor olduğu bölgelerinde, öğrencilere bu farklı deneyimi yaşatıp kan bağışı konusunda daha bilinçli ve duyarlı bir neslin yetişmesini öngörerek, keyifli zamanlar geçirildiği belirtildi.

(İHA-MET-Y)



11.05.2017 16:01:03 TSI

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