YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anka'dan Tıp Hukuku paneli

Anka'dan Tıp Hukuku paneli



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Gaziantep Anka Hastanesi ve Gaziantep Kilis Tabip Odası işbirliği ile "Tıp Hukuku"paneli düzenlenecek.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda 13 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan panele,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi Başkanı Prof.Dr. Hakan Hakeri konuşmacı olarak katılacak. Panelde, hekimler ve sağlık çalışanları ile birlikte hukukçulara yasal sorumlulukları ve Tıp Hukukunda doğru bilinen yanlışlar anlatılacak.

Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Hastane Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram, "Hekimler ve sağlık çalışanlarının haklarını bilmesi, kendilerini koruması ve savunabilmesi amacıyla önemli bir panel düzenliyoruz. Hasta haklarının gerçekleşebilmesi için hekimlerin de haklarının bilinmesi ve korunması oldukça önemlidir. Bu panelin hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızın yanı sıra hukukçularımız açısından da faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

(SD-Y)



11.05.2017 16:02:32 TSI

NNNN

